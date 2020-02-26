開學防疫升級 國壽擴大公教人員長照險保障

（中央社記者劉姵呈台北26日電）行政院公開徵選公教人員及其親屬的長期照顧保險自費方案，已進入第2年，由國泰人壽繼續獨家承作。國壽今天表示，因應開學防疫升級，將擴大方案適用對象至公教人員子女，強化公教人員家庭保障。

國泰人壽今天發布新聞稿表示，武漢肺炎疫情延燒，適逢高中小學剛開學，公教人員除了作足各項防疫準備外，也須確認自身的醫療險、重疾、長照保險保障是否充足，才能降低肺炎疫情帶來的風險。

國壽表示，為響應政府政策、強化開學防疫，此次特別擴大獨家辦理的2種公教人員長照專屬保險商品「國泰人壽呵護公教團體長期照顧健康保險」（簡稱呵護公教團體險）及「國泰人壽呵護公教長期照顧終身健康保險」（簡稱呵護公教終身險）的適用對象至公教人員子女。

以投保呵護公教團體險，投保保險金額新台幣1萬元為例，公教人員本人不論年齡、性別，一年只需繳交1500元，配偶及子女一年也只需繳交2600元。另外，若投保呵護公教終身險，同時還可附加醫療‭險附約，以30歲男性，搭配醫療險附約日額1000元為例，若因肺炎入住負壓病房，可等同加護病房每日給付至少3000元。

此外，國壽也特別增加保障額外獎勵機制，只要公教人員投保這2種保險商品，走路步數達標並符合保險金給付要件者，會額外按保險金額3%，給付步數達標的額外保險金，不但保障增額，同時也降低面對肺炎疾病經濟風險，真正幫助到公教人員及其眷屬。（編輯：黃國倫）1090226