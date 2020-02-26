開曼落入歐盟租稅黑名單 資誠提醒留意3影響

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）開曼群島落入歐盟租稅天堂黑名單，資誠（PwC）提醒，基金設於開曼的金融機構及投資人可能面臨3項影響，隨國際反避稅措施陸續實行，建議思考改轉向台灣、香港及新加坡等地設立私募股權基金。

資誠聯合會計師事務所指出，開曼群島日前遭歐盟列為「稅務不合作國家」（俗稱黑名單），開曼當局立即發出聲明表示，承諾未來將持續與歐盟合作，也已修訂相關法令、規範，例如將封閉式基金納入監管範圍等，強調被納入黑名單只是「時間點」問題。

不過，資誠認為，不論如何，開曼被列入黑名單已是事實，金融機構及投資人應留意3方面影響，第1，歐盟最新實施的「強制性揭露制度」，強制所有會員國間的跨境交易都需申報，若交易對象為開曼群島等黑名單國家，申報範圍將更複雜。

第2，從金融機構角度出發，來自開曼群島等黑名單國的客戶，評估後將具有更高逃稅風險，影響洗錢防制或資恐風險評估，不過，只要不具備其他高風險特徵，實務上目前金融機構仍願意提供服務給開曼群島客戶。

第3，開曼群島若長期無法擺脫黑名單，可能對投資報酬率受到影響，歐盟要求會員國從2021年起，至少得對黑名單地區採取1種制裁措施，包括支付股利時，課以較高的懲罰性扣繳稅率，或以較高標準檢視是否符合股利所得免稅優惠等，均將提高稅負成本。

資誠金融產業服務會計師陳麗媛認為，國際反避稅趨勢已不可逆，不僅歐盟、美國，台灣近年也有不少相關措施上路，想繼續將基金設於開曼群島，應重新評估以下影響。

陳麗媛說，首先，作為基金營運主要角色之一的基金經理公司已落入經濟實質法範圍，導致遵循及營運成本上升；其次，台灣受控外國企業制度（CFC）上路後，設立於開曼群島的投資公司，取得的未分配盈餘未來將視同已分配回需提前課稅，一般預期CFC將於2022年實施。

陳麗媛建議，金融機構和投資人可思考轉往其他國家進行私募股權基金，舉例來說，若實際經營投資管理業務的人員都在台灣，可考量直接將投資經理公司落地成為台灣稅務居民；又若投資人或投資標的在台灣，則將私募股權基金設立在台灣，透過產業創新條例第23條之1適用穿透課稅將使整體投資將更有效率。

此外，香港與新加坡也是選擇之一，兩地政府為吸納國際資金，培植當地金融業發展，也相繼推出多項投資基金新制度及相關所得豁免制度，若能符合特定「避風港」要件，例如基金管理公司的雇員數量、被管理的基金規模產與營業支出能達一定規模等，即可不在香港或新加坡當地課稅。（編輯：黃國倫）1090226