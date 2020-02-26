搶搭科技防疫商機 首檔網路資安ETF3月上市

（中央社記者韓婷婷台北26日電）隨AI、5G、物聯網發展日益普及，網路病毒的威脅亦不斷擴大，看好科技資安防護需求將大幅成長，國泰投信推出亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF，預計3月30日掛牌。

國泰投信今天舉行新基金上市記者會，國泰投信總經理張雍川表示，隨著萬物互聯網，也代表萬物皆可駭，未來駭客可能在每個人身邊，藏在手機、電腦裡偷偷搜集個資，預計近5年全球資安支出將達1兆美元，其中像「臉書」為了做好資安防護，每年就投入50億美元、35000人的人力物力。

張雍川指出，看好防駭需求大趨勢，推出亞洲首檔「科技防疫」概念的網路資安ETF，追蹤納斯達克ISE全球網路資安指數，為亞洲首檔以資安產業為主題的ETF，一次囊括全球48家安全防護、軟體及服務公司，將於3月9日開始募集，預計於3月30日掛牌。

根據知名研究機構Gartner估計，全球網路資安市場規模將持續成長，整體市場規模將由2017年的1014億美元，上升至2023年的1680億美元，年複合成長率8.3%。

國泰網路資安ETF基金經理人游日傑說明，由於物聯網快速的發展，網路資安威脅已從過去桌上型電腦、電子郵件逐漸擴大至筆記型電腦、平板與手機等移動裝置，未來，隨著智慧城市與智慧家居逐漸普及，網路資安威脅將進一步拓展至智慧家電、攝影機鏡頭、監控設備，甚至具有自動駕駛功能的汽車都涵蓋在其中，只要能夠連上網的設備，都有受駭風險。

張雍川舉例，去年國外有駭客透過AI合成的語音，冒充一間英國能源公司的CEO打電話，成功詐騙到該公司員工進行轉帳，最終得手22萬歐元（折合台幣約770萬元）。駭客事件已經不只是出現在電影中，未來將更常出現在日常生活當中。（編輯：黃國倫）1090226