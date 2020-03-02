寶成：若鞋材供應不足 不排除擴大東南亞採購

（中央社記者潘智義台北2日電）武漢肺炎疫情未平，製鞋大廠寶成工業今天指出，除影響中國大陸市場銷售通路之外，目前在中國各工廠的復工率約7至9成，若上游鞋材供應不足，將評估擴大在東南亞採購。

寶成解釋，中國大陸製鞋廠各工廠復工率不一，但所謂復工率是以實際上生產線工作為準，復工率7至9成，對供貨而言應該已經不是問題；現階段比較擔心的是上游鞋材供應，若鞋材無法順利供貨，恐怕就必須和客戶協商延遲出貨。

不過，和寶成一樣，上游鞋材廠在東南亞也有工廠，寶成已協調上游業者，若有必要可在東南亞增加鞋材量，並擴大東南亞製鞋廠的生產。

寶成日前發布重大訊息，代子公司裕元工業及寶勝國際公告指出，裕元工業已密切聯繫供應商，致力確保原材料供應，以及尋求增加從中國大陸以外供應商採購替代方案。

裕元工業位於中國大陸生產基地，除湖北省的生產線因當地政府要求，延遲復工日期至3月11日而尚未復工外，已大致恢復運作。由於某些地區因當地政府實施交通及人流管制措施，部分員工仍未能按原定計畫返回工廠上班。

疫情發生前，寶成旗下負責製造的裕元工業，在中國大陸生產出貨量占其總量約13%，其中湖北省生產出貨量占其總量不到2%。（編輯：林孟汝）1090302