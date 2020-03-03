渣打二度下修全球經濟預測 台灣下修不到2%

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）武漢肺炎疫情持續，渣打今天再度下修2020年全球經濟成長率預測至3%，為金融海嘯以來最低，並首度下修台灣經濟成長率預測，由2.2%降至1.9%，雖不「保2」，仍為四小龍中最佳。

受武漢肺炎疫情影響，渣打集團在2月19日微幅下修2020年全球經濟成長率預測，由3.3%降為3.2%，中國經濟成長率下修0.3個百分點至5.8%，當時並未更動對台灣的預測。

隨疫情持續並擴散，渣打集團今天二度下修今年全球經濟成長率預測至3%，再調低0.2個百分點，對中國經濟成長率預測降至5.5%，比原先降低0.3個百分點，並首度調低台灣方面預測，由原先預測的2.2%下修0.3個百分點至1.9%，不過仍高於其他亞洲四小龍國家，對韓國最新經濟成長率預測目前為1.8%。

渣打說明，下修預測主要是反映年初經濟開局疲軟現象，分析疫情對亞洲經濟體主要帶來3面向衝擊，第一，為因應疫情各國需付出相應經濟成本；第二，特定產業供應鏈無法取得中國製造半成品；第三，中國消費與服務需求降低，如減少觀光旅遊所造成的經濟損失。

渣打指出，其中，韓國於運輸製造業所受衝擊最大，ICT產業則以韓國、台灣、日本與越南受影響較為顯著，中國旅遊需求下降，首當其衝為泰國，其次是馬來西亞與新加坡。同時，中國成長走弱也影響美國及歐元區表現，同時美國還需關注波音大量客機停飛及新機訂單減少的情況。

不過，渣打強調，一旦疫情可獲得控制，全球成長動能應能恢復，並且在今年第2、3季展現復甦力道；也預期貨幣跟財政措施的支持，應能部分彌補疫情帶來的經濟衝擊。

台灣方面，渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，下調經濟預測主要考量中國產能受損，可能連帶衝擊台灣第1季表現，且台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國高度相關；2018年中國製造半成品占台灣製造業的23%，2019年來台旅客中有27%來自中國。

渣打引用國發會說法，產業方面將以觀光旅遊、通訊科技、機械設備、石化以及汽車製造元件的衝擊程度較大；不過，台灣政府將祭出新台幣600億元特別預算，用於防疫及紓困振興措施，相當於GDP 0.3%規模，台灣在地的製造業也加速提升產能，以彌補中國暫時的缺口，預期應有正面效應。

至於中國，渣打分析，目前企業復工進度延遲，2月中旬僅大型央企80%復工，但地方一級一定規模以上的企業只有50%已復工，中小企業復工的比例應更低，預估疫情對第1季經濟衝擊恐超過預期。不過，渣打認為，預估中國武漢肺炎疫情3月底就可望獲得緩解，第2、3季經濟成長應可加快，平衡第1季的疲軟表現對全年經濟成長的影響；在中國政府的政策支持下，消費需求仍將保持強勁，扮演支撐經濟活動的力道，產能有望在受衝擊後呈現V字型反彈。

渣打銀行財富管理處指出，以SARS經驗來看，疫情最終仍會獲得控制並消退，現階段各國政府可能加大貨幣及財政刺激措施，預期市場資金將保持充沛流動；金融市場在經歷短線技術修正、評價調整後，投資吸引力可能逐漸浮現，建議投資人以中長線角度、採取多元資產配置策略，審慎評估金融局勢發展伺機逢低分批布局。（編輯：張均懋）1090303