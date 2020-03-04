Appier延攬台大教授林守德 攻AI機器學習應用

（中央社記者吳家豪台北4日電）專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）今天宣布延攬國立台灣大學資訊工程學系教授林守德擔任首席機器學習科學家，將強化並拓展產品組合，加速AI應用落地。

林守德專精於人工智慧、知識發現與自然語言處理，任職於台大期間曾創立「台大機器發明與社群網路探勘實驗室」，並擁有與業界超過50家公司合作的經驗，曾獲得Google研究獎、Microsoft研究獎、IBM研究獎助。

林守德今天在媒體座談中表示，AI人才可以加以細分，除了AI科學家與訓練AI模型的人才之外，還需要資料分析師，可以從大量資料中找到問題核心。另外也需要AI工程師，讓AI模型能真正上線並提升穩定性，落實到產品之中。

林守德說，目前他與Appier合作的項目是根據用戶滑鼠游標的軌跡，協助判斷是否為猶豫客戶，已取得初步成果；接下來會協助優化Appier的推薦系統。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier將借重林守德在機器學習方面的研發與實務經驗，強化和擴展Appier既有產品組合，以更加符合市場需求，同時培養更多具國際競爭力的AI專才。

游直翰指出，現在還是AI應用的早期階段，有2大指標可以觀察，包括資料完整度與產業成熟度。因為武漢肺炎疫情的影響，越來越多企業想了解線上化，未來如何在線上產業做到精準且有效運用AI，是一個重要趨勢。

Appier今天也宣布捐贈「台大電資學院Appier AI講座」計畫，贊助由台大電資學院選出的教授投入AI研究，為全台首家捐贈AI講座計畫的企業。

Appier於2016年啟動「Appier人工智慧與資訊科技頂尖研究獎勵計畫」，鼓勵台灣學生在學期間參與國際級創新技術交流，至今已贊助104名學生在國際學術研討會，例如神經網路資訊處理系統會議（NeurIPS）、國際機器學習年會（ICML）等進行發表，研究主題包含深度學習、對抗式生成網路、遷移式學習等最新方向，其中有10篇以上論文獲得國際獎項肯定。（編輯：楊凱翔）1090304