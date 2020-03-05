疫情衝擊 寶得利2月營收年減逾98%

（中央社記者江明晏台北5日電）因疫情波及，陸客團歸零，寶得利台灣及馬來西亞購物店2月、3月停工，2月營收大減98.14%，且低迷狀況將延續到3月。

寶得利今天公布2月營收，慘剩新台幣196.8萬元，年減98.14%，和1月營收5800萬元相比，也月減約96%。

寶得利表示，因疫情波及，陸客團歸零，導致台灣及馬來西亞的購物店在2月、3月停工所致，因此營收銳減狀況將會延續到3月。

寶得利原來在台有4個購物據點，為減緩陸客來台減少衝擊，寶得利先前已關閉台灣購物店，剩2間與同業合資的購物站，僅認列分紅，但2、3月均停業，僅支付基本薪資。

寶得利2017年啟動海外拓點計畫，看好觀光團赴東南亞的觀光潛力，鎖定馬來西亞市場，目前馬來西亞有4家店，主力集中在吉隆坡，2019年雖然單月有獲利，但表現還不夠理想，為達到每月獲利，原本就計劃今年要加強整頓，此時遇到武漢疫情爆發，馬來西亞購物店藉此做店內調整，調整期間將暫時不對外營運，為提高利潤、增加獲利動能預作準備。

寶得利也轉型布局餐飲，日前宣布併購逸仙樓，斥資新台幣億元拓展兩岸餐飲事業，除了經營「逸仙樓」外，將以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃、中式餐廳及手搖飲等餐飲事業，並與中國潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍餐飲市場，從去年12月底到明年3月陸續開幕。（編輯：鄭雪文）1090305