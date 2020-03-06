疫情影響繳稅困難 申請延期最長1年分期3年

（中央社記者劉姵呈台北6日電）財政部今天表示，納稅義務人若受到武漢肺炎疫情影響，無法一次繳清稅捐，根據規定，可申請延期或分期繳納，延期最長1年、分期最長可達3年。各稅捐稽徵機關將審酌個案情形，從寬認定。

武漢肺炎疫情延燒，財政部表示，個人若因所服務企業受疫情影響，有減班休息或接受隔離治療、隔離或檢疫等狀況；營利事業受疫情影響致營運困難，造成收入驟減，無法於規定繳納期間內一次繳清稅捐，可以依照規定向稅捐稽徵機關，申請延期或分期繳納稅款。

稅捐稽徵法第26條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由不能於法定期間內繳清稅捐者，納稅義務人得於規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

根據「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，應納稅捐金額未達新台幣20萬元者，延期期限為1至2個月，分期期限為2至3期；20萬元以上未達100萬元者，延期期限為1至3個月，分期期限為2至6期；100萬元以上未達500萬元者，延期期限為1至6個月，分期期限為2至12期；500萬元以上未達1000萬元者，延期期限為1至12個月，分期期限則為2至24期；若超過1000萬元者，延期最長也是1至12個月，分期期限則為2至36期。（編輯：楊玫寧）1090306