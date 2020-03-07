肺炎衝擊來客數與刷卡額 銀行衝業務超前部署

（中央社記者劉姵呈台北7日電）疫情延燒，降低民眾外出意願，銀行業觀察，前2月分行平均日來客數年減約1成，同時削減民眾購買金融商品力道；業者預估，信用卡刷卡額將降2成，為因應疫情進一步衝擊，將超前部署衝刺業務量。

源自中國的COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，中央流行疫情指揮中心最新宣布，國內確診病例已達45案，為防止疫情快速蔓延，指揮中心呼籲民眾應減少公共場所群聚。

然而，在全民防疫的情況下，外出人潮明顯減少，間接衝擊到銀行業實體分行來客數，到實體分行辦事、參加講座或臨櫃諮詢等意願都大幅降低。

台北富邦銀行內部統計指出，今年前2月分行平均日來客數較去年同期減少約13%；消費金融龍頭中國信託銀行也表示，分行來行人數與去年平均日來客數相比確實有約略減少。

不過，銀行主管坦言，來客數降低，意謂著客戶無法直接感受實體銀行的服務，深怕會進而削減客戶在金融商品與服務的購買力道，衝擊銀行信用卡及貸款業務。

進一步觀察，電子支付與防疫雖帶動2月線上服務的人數與交易量，例如中信銀2月網銀及APP行動轉帳交易筆數，年成長約5成；台新銀行網路及行動銀行帳戶交易量成長幅度也高達57%。

不過，他分析，主攻「宅經濟」的電商信用卡，因刷卡額較低，無法大力挽回這一波低迷刷卡量。

根據金融監督管理委員會公布，今年1月單月刷卡簽帳金額約新台幣2731億元，月減6.12%、年減6.25%，為近3年半首見雙降情況。據部分銀行業者透露，部分銀行業者已保守評估今年前2月的信用卡刷卡額，將較去年同期下降1至2成；若疫情持續升溫，刷卡額還有可能「逐季懸崖式的下降」。

銀行主管點出，尤其又以主攻旅遊、航空、電影及百貨的信用卡，更為首當其衝。對此，銀行業內部也正在評估疫情發展程度影響業務的狀況，並要「超前部署」，規劃衝刺業務量等自救方式。

中型民營銀行主管表示，除推出延期、減免手續費等措施，緩解客戶短期內的還款壓力外，銀行研擬規劃信用卡分期零利率或多增加刷卡高現金回饋優惠活動，「對銀行來說，可刺激客戶刷卡頻率與交易量，也是因應疫情進一步升溫的超前部署，同時可為銀行擴大手續費收入。」

除了信用卡外，這名主管表示，觀察目前銀行手續費來源，主要仍來自貸款與財富管理，部分銀行也陸續規劃對受疫情衝擊客戶，推出低利紓困貸款與週轉金，且前期會要求綁約，以確保利息收入。

另外，銀行研擬以多管齊下方式，對部分優質客戶執行差異化利率及免除撥款時的手續費，或是鎖定高資產戶、專業投資人等含金量較高的客戶，擴充更多理財商品，因應將來疫情可能對銀行業務量產生的衝擊。（編輯：張均懋）1090307