六福客棧5月底熄燈 改建市值看俏股價抗跌

（中央社記者江明晏台北9日電）六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，加上武漢肺炎疫情影響，提早在今年5月底熄燈，市場看旺改建後的資產價值，六福今天股價也相對抗跌。

六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，加上武漢肺炎疫情影響，提早在今年5月底熄燈；未來六福客棧原址將興建規模總樓地板面積6000坪以上、20層樓以上的商用大樓。

針對資產價值，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛先前表示，六福客棧初估未來銷售面積上看6000坪，若以目前商辦、住宅市場評估，總價值最保守估計都有新台幣60億元，如果定位、品牌、建材設計升級，且市況持續加熱，突破70億元並非難事。

台股大盤今天早盤重挫逾300點，六福今天股價相對抗跌，跌約2%，至12.85元。

六福說明，六福客棧的館內餐飲金鳳廳將營業至3月31日，客房服務及福園餐廳營業則營業至5月31日，在5月底正式熄燈，但未來六福客棧將持續推出常溫、冷藏及冷凍商品，打入實體或電商通路，布局零售、便當、餐飲市場，同時將尋覓新點開設館外餐廳。

六福並強調，持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，都可正常使用票券，且所有票券皆附履約保證，消費者如有退票需求，可直接至訂席中心依票面金額退費。至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

法人分析，六福集團旗下虧損多年的六福皇宮在2018年底熄燈，近年營運處在小幅度虧損的六福客棧受疫情衝擊，也提早熄燈改建，集團在拋開兩大虧損包袱後，將有利獲利表現；而旗下事業體還有「小金雞」六福村、六福莊、六福居，以及近年住房率受到會展挹注的六福萬怡酒店，此外還有電商零售、物業管理、一禮烘焙、一禮莊園等事業體持續貢獻。

六福指出，未來客棧相關人力也將優先轉往六福物業體系，六福物業管理將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養，物業管理也持續布局。

六福客棧現有員工安排，將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任、如未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式進行規劃，細節最晚會在4月公布。（編輯：郭無患）1090309