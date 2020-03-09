美股期貨崩跌觸發熔斷 分析師憂利空未反映完

（中央社記者吳家豪、江明晏台北9日電）美國指數期貨今天重挫，部分更觸發芝加哥商品交易所的熔斷機制。分析師認為，美股受到武漢肺炎疫情擴大及國際油價崩盤等2大利空夾擊，短期疫情未明朗前，股市仍可能呈現暴漲暴跌態勢。

市場疑慮武漢肺炎疫情恐在全球擴散，美國道瓊工業指數期貨早盤崩跌逾1200點、跌幅逾4.8%；小S&P指數下跌145點、跌幅4.89%，小那斯達克指數下跌410點，跌幅4.82%，觸發熔斷交易機制，加重台股賣壓。終場台股收在10977.64點，下跌344.17點，跌幅3.04%，成交值放大來到新台幣2309.72億元，年線11078點及11000點關卡同步失守。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，美股指數期貨重挫，主要受到2大利空因素夾擊，首先是武漢肺炎疫情壓抑股市表現，另一個因素則是國際油價崩盤。

蔡明翰表示，石油輸出國家組織（OPEC）原本提出石油擴大減產計畫，以穩定武漢肺炎疫情衝擊經濟而造成的價格崩跌；但俄羅斯6日在會談中反對，導致原油期貨價格今天崩跌約20%，預期今晚美股開盤後能源相關類股應會重挫。

蔡明翰說，市場本來就擔心疫情擴大會造成經濟下滑，又遇到油價崩盤，加深市場恐慌情緒，雖然後續再跌的空間有限，但要反彈也不容易。短線來看如果疫情發展不明朗，股市還是可能呈現暴漲暴跌的態勢。

蔡明翰認為，這波疫情關鍵還是在美國，如果後續美國疫情失控甚至要封城，對全球經濟的衝擊會比較大。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前歐美疫情都有擴大跡象，處於是否要暫停或照常舉辦各種活動的兩難；如果暫停活動，對美國經濟的影響會非常大。尤其中國大陸提出防疫措施後，有控制住疫情，但代價是可能影響經濟成長率。

儲祥生認為，在疫情不明朗的情況下，股市暴漲暴跌格局應會持續。美國政府對防疫措施的態度，目前還看不出來；但是美國實行民主制度已久，若要採取封城相對困難，很容易遭受批評，因此在決策上會考慮多一點。

新光投信董事長劉坤錫表示，美股期貨指數崩跌，已觸碰到熔斷機制，市場一般研判今晚不排除繼續下挫，因為疫情利空還沒反映完，且恐怕不是一兩天，而是以週為單位。

他進一步說明，台股一開始是反映中國與亞洲的疫情，但擴散到歐美地區後，等於全球經濟的中、美、歐三大塊全都受影響，台灣勢必不能置身事外，因此近期再度反映疫情利空。

統一投顧指出，美股因市場擔憂武漢肺炎疫情影響消費需求，加上重要科技大廠已陸續示警，下修營運展望，使今年全球景氣蒙上陰影。考量美股持續動盪，台股技術面空頭排列，認為後勢仍不容樂觀。

德信投顧表示，美股近期大演雲霄飛車走勢，常常一日大漲或大跌千點，也影響全球股匯市的表現，預料在全球央行吹起降息風的情況下，穩定配出高現金殖利率的公司將成為盤面資金焦點。（編輯：張良知）1090309