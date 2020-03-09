雍智去年每股賺7.85元創次高 今年業績拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）IC測試載板廠雍智去年稅後淨利新台幣2.07億元，每股稅後純益7.85元，法人指出是歷年次高，預估今年業績衝新高可期，每股純益將再拚歷史次高。

雍智今天董事會通過去年財報，去年合併營收8.24億元，較前年6.47億元成長27.2%，創歷年新高，去年合併毛利率54.74%，較前年52.51%增加2.23個百分點，去年營業利益2.61億元，合併營益率31.74%，較前年27.3%增加4.44個百分點。

去年全年雍智稅後淨利2.07億元，較前年1.46億元增加41.4%，去年每股稅後純益7.85元，優於前年EPS 5.94元。法人表示，雍智去年獲利創歷年次高。

雍智自結今年前2月合併營收1.55億元，較去年同期1.3億元成長19.05%。

展望今年業績表現，本土法人報告指出，雍智今年可受惠三大成長動能，包括5G、高速運算和人工智慧應用高頻高速晶片及電源管理IC晶片成長看佳；中國企業去美國化策略加速供應鏈本土化；高階晶片和先進封裝對IC功能測試需求持續成長。

法人預期雍智今年業績有機會逼近10億元，較去年成長2成以上，續創歷史新高，全年毛利率可站上56%，每股稅後純益可超過10.5元，目標站上歷史次高。去年雍智每股純益有機會逼近8元。

法人表示，中國大陸客戶在雍智的測試開發案持續增加，包括手機全系列晶片如應用處理器、電源管理IC、網通基頻和WiFi晶片等。

雍智主要提供各式IC測試載板（Load Board Probe Card and peripheral）高頻高速解決方案，涵蓋上游晶圓測試到IC封裝成品的最終測試，產品包括用在成品測試的IC測試載板、用在晶片測試的晶圓探針卡測試載板、以及可靠度測試的IC老化測試載板等。（編輯：楊凱翔）1090309