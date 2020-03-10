和大2月營收月減12.7% 未來電動車占比看5成

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結2月合併營收新台幣4.5億元，月減12.7%。和大持續布局電動車領域，估未來3年業績占比可到5成。

和大自結2月合併營收4.5億元，較1月5.17億元減少12.77%，比去年同期4.17億元增加8.06%。

法人指出，和大2月營收部分受到工作天數較少、以及主要客戶在中國大陸上海廠受武漢肺炎疫情影響延至2月10日復工等因素。

累計今年前2月和大自結合併營收9.67億元，較去年同期9.77億元微減0.96%。

展望今年，法人指出和大前兩大B客戶和T客戶可持續成長，前兩大客戶占比約70%，其他30多個客戶占比約30%。

目前電動車占和大整體業績比重約3成多，公司規劃未來2年到3年，電動車業績占比可到50%。

在電動車布局，和大除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。

在嘉義廠智能自動化布局，和大先前指出AI自動化帶動獲利和毛利率提高，去年嘉義廠全年產值達到20億元，未來目標可到25億元。中科廠產能規劃到34億元到35億元，大里廠產能約10億元規模。

和大電動車關鍵零配件以嘉義廠為主，產能全自動化，目前和大嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年之後使用。（編輯：趙蔚蘭）1090310