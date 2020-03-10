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廣華-KY東莞廠復工率逾8成 法人估業績逐季增

最新更新：2020/03/10 10:10

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）廣華-KY主要生產基地中國東莞廠復工率已達8成以上，主要客戶品牌車廠陸續復工，漸擺脫武漢肺炎疫情影響。法人預估公司今年業績可望逐季成長。

觀察武漢肺炎疫情影響，廣華-KY指出，疫情延長今年農曆新年假期，車廠及相關零配件廠於2月中旬才陸續復工，中國大陸各車廠拉貨力道及新車銷量逐步恢復。廣華-KY主要生產基地東莞廠復工率已達8成以上，其他生產據點也配合當地政府規定逐步復工。

公司指出，外銷北美客戶與墨西哥生產訂單穩定正常出貨，隨著客戶復工後的拉貨力道增溫，後續出貨可望明顯回升。

觀察訂單表現，廣華-KY指出，部分訂單僅遞延未取消，此外車廠也詢問公司墨西哥生產基地分散外銷訂單生產的可能性。

展望今年，廣華-KY表示持續強化模外及模內轉印等新環保加飾技術量產能力，掌握相關原物料，透過一站式的客製化表面加飾工藝需求，開拓更多新訂單及新車款。法人預期廣華-KY今年業績有機會逐季增溫。

廣華-KY自結2月合併營收新台幣2.15億元，較去年同期3.76億元減少42.85%；累計今年前2月自結合併營收6.87億元，較去年同期10.28億元減少33.16%。

廣華-KY核心產品包括射出成形、表面塗裝與曲面印刷等，主要客戶包括中國華中和華南地區日系三大車廠本田、豐田和日產、克萊斯勒、通用、福特、以及廣州汽車等中國本土汽車品牌Tier 1供應商。廣華-KY生產基地包括中國東莞、開封、襄陽、武漢、湖南，以及墨西哥等。（編輯：黃國倫）1090310

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