考量當地疫情 寶成續推遲湖北廠復工

（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋大廠寶成工業今天表示，考量湖北當地疫情與復工管控政策，及自家員工健康安全，寶成子公司裕元工業決定再推遲湖北廠開工時程，將視後續疫情發展及接單情形機動調整。

寶成說明，湖北當地政府要求不得早於3月10日24時前復工，雖然復工時間在即，但仍決定推遲湖北廠區的開工時程，原計劃於湖北廠區生產的訂單，已與客戶溝通協調，考慮啟動轉廠生產備案，盡最大努力履行對品牌客戶交貨承諾，並與客戶保持聯繫，適時調整交付時間表。

寶成解釋，迄今裕元工業位於中國大陸的生產基地，除湖北省的生產線（湖北廠區）因配合當地政府要求，若非涉及保障疫情防控必需、公共事業運行必需、群眾生活必需及其他涉及重要國計民生的相關企業，其餘企業不得早於3月10日24時前復工，湖北廠尚未開工之外，其餘各廠已大致恢復運作。

受武漢肺炎疫情波及，寶成工業今天公布2月自結合併營收為新台幣128.62億元，較去年同期208.22億元減少38.2%。

寶成自結今年1月至2月累計合併營收為392.95億元，較去年同期493.74億元減少20.4%，主因2019冠狀病毒疾病疫情（俗稱武漢肺炎）爆發以來，配合當地政府防疫政策，導至位於中國大陸各營運據點工作天數減少。

寶成工業指出，負責生產，持股51.11%的重要子公司裕元工業2月自結營收為4.27億美元（約新台幣128.22億元），較108年同期營收6.73億美元減少36.6%。累計今年1月至2月裕元工業自結營收為13.02億美元（約新台幣393.1億元），則較去年同期15.98億美元減少18.5%。

除裕元工業通路業務的營收較去年同期減少，製鞋業務也因中國大陸延長春節假期，且部分地區實施交通及人流管制措施，造成裕元工業中國大陸的生產基地運作與產效產生不利影響。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，為遵守中國大陸當地政府防疫指引，在中國大陸的大部分零售門店在2月暫停營業，目前已逐步恢復營運。鑑於寶勝國際的營業收入主要來自實體零售門店運動用品銷售，使寶勝國際2月自結營收為人民幣3.08億元（折合約新台幣13.31億元），較去年同期人民幣17.42億元減少82.3%。

寶勝國際自結今年1月至2月營收為人民幣34.33億元（折合約新台幣148.85億元），則較去年同期人民幣42.49億元減少19.2%。（編輯：楊凱翔）1090310