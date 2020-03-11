元大金無畏疫情衝擊 啟動歷年最大規模MA徵才

（中央社記者潘姿羽台北11日電）儘管武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，也對金融市場帶來極大不確定性，元大金控今天宣布啟動歷年最大規模的MA徵才，招募30名儲備幹部（MA）；以金融業MA薪資水準來說，起薪至少新台幣6萬元，且年薪百萬不是夢。

因應金融科技與國際化發展趨勢，元大金控持續廣招人才，今天宣布2020年儲備幹部計畫預定招募投資銀行、法人金融、國際營運、經營管理、數位金融、金融交易等6大領域、共30位MA，為歷年來徵才人數最多；過去8年都只招收20名MA，今年名額增幅達50%。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情來勢洶洶，全球及台灣經濟成長率都面臨下修危機，大環境的不確定性，也讓金控獲利承受壓力，不過元大金逆勢擴大徵才規模，背後有2大關鍵因素。

元大金控人資長張曉耕表示，人才是為了儲備公司未來業務發展需要，元大金今年最重要的任務是往海外業務發展，因此今年多增加招募10位MA，盼能培養國際級人才；招募的6大類中，國際營運類特別從經營管理類獨立出來招募，顯見元大金控對國際人才的重視。

至於第二個原因，張曉耕表示，因應未來數位金融科技發展，元大金控也需要創新、年輕世代的人才進來，帶來更多活力。

張曉耕表示，金融業MA起薪6萬元至6.5萬元，比一般研究所新鮮人起薪水準4萬至4.2萬元，足足高了約50%；但高薪資、高報酬的背後，也代表MA必須接受高度挑戰並具備抗壓性，為自己及企業帶出新的成長曲線。

按照過去經驗，元大金的MA招募可以收到至少千封的履歷，但不到2%的錄取率顯見競爭十分激烈；張曉耕笑說，對於人才招募，元大金一向採取「精兵策略」。（編輯：楊凱翔）1090311