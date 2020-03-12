穩定台股 金管會啟動第一階段救市措施

（中央社記者劉姵呈台北12日電）美股期指今天又再度跌停融斷，全球股災一觸即發，為穩定台股，金管會表示，將實施第一階段穩定措施，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股。

上一次金管會實施第一階段穩定股市措施是在2018年10月，主因為美中貿易戰導致台股跌破萬點，近期台股受到全球股市影響，震盪劇烈，金管會決定提前在未跌破萬點前先啟動穩定措施。

金融監督管理委員會主委顧立雄11日表示，會觀察股市有無非理性下跌狀況，祭出相關穩定措施，做好禁止放空等準備。

台股今天大跌471.43點，跌幅4.33%，指數收在10422點。證券期貨局晚間表示，主要是因為世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）為全球大流行疫病，國際主要股市均下跌，台股也受到影響。

儘管台股大跌，但證期局說，今日成交量達新台幣2700億元，較2月份的日均成交量約1460億元明顯放大，顯示有投資人逢低承接，對市場仍具信心。

證期局強調，各國股市短期雖因肺炎疫情影響受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司獲利後的配息意願高，殖利率在全球名列前段班，截至2月底，本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90%，加計股票股利為4.06%。

武漢肺炎疫情擴散，加深市場恐慌，美股期貨指數今天再度跌停融斷。為穩定台北股市，金管會表示，將鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會，讓投資人了解公司基本面表現；另外，將鼓勵上市櫃公司股價有相對偏低的情況下，可實施庫藏股；同時，也鼓勵投資人以定期定額方式長線布局。

金管會統計，今年截至3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。另截至3月10日止，執行中庫藏股共計有22件，預計最大可買回金額共計為35.7億元。（編輯：林孟汝）1090312