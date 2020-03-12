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因應股市震盪 期交所13日起調高期貨保證金

最新更新：2020/03/12 21:57

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）面對美股、台股指數及原油價格劇烈震盪，台灣期貨交易所今晚緊急公布，將調整大台指、小台指等期貨契約保證金，從13日收盤生效實施。

台灣期貨交易所今天公告調整小型台指期貨契約（MTX）、台股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並從13日一般交易時段結束後起實施。

其中俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣11萬元，調整後原始保證金金額為12萬2000元，調整幅度約10.9%。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額3.6萬元，調整後為4萬元，調整幅度約11%。

布蘭特原油期貨契約（BRF）調整前原始保證金金額4萬元，調整後為4.4萬元，調整幅度約10%。

期貨商指出，近日美股和台股指數波動大，交易人須留意手上持有部位，並檢視保證金是否足夠。

市場人士指出，面對市場劇烈震盪及保證金調高，有部位的投資人明天早上就得處理部位，要不然要增加保證金。（編輯：鄭雪文）1090312

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