道瓊狂瀉2352點 法人：美股不穩台股難站穩

（中央社記者潘羿菁台北13日電）美股終場大跌2352點，恐慌氣氛連動下，台股恐面臨前波低點10180點挑戰，法人認為，美股不穩，台股也很難站穩。不過財政部緊急盤前信心喊話，是否能支撐台股，成為關注。

美股道瓊指數步入熊市後再重挫，跌幅近10%，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，三大指數的標普500重挫7%後觸及熔斷機制，為一週來美股二度暫停交易，不過熔斷並未切斷恐慌心態，終場大跌2352點，寫下道瓊歷史單日最大跌點。

台股12日同樣在前波恐慌氣氛籠罩，加權股價指數盤中大跌逾500點，刷新盤中第九大跌點紀錄，終場下跌471.43點、跌幅4.33%、收在10422.32點，成交值新台幣2700.63億元，呈現帶量破底。

法人認為，台股相對日、韓股仍是強勢，不過昨天將近3000億元的成交量，足見是補跌效應，雖然台灣疫情控制得宜，卻因為美國疫情升溫帶動市場恐慌心態，美股進入熊市，亞股自然難逃下跌命運，預期台股今天可能面臨觸及前波低點10180點，只要美股一天不穩、台股也難站穩，萬點關卡保衛戰緊接來臨。（編輯：趙蔚蘭）1090313