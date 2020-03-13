台股震盪劇烈 期貨商：有客戶虧損面臨追繳

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股崩跌、台股指數劇烈震盪，期交所今天收盤後實施調高期貨契約保證金。期貨商指出，調高保證金主要是因應台股交易劇烈波動，提高投資人承擔風險能力，有部分客戶已經虧損面臨追繳。

美股道瓊工業指數崩跌2352點，台股今天上沖下洗，一度跌破萬點最低來到9636點，大跌786點；午盤後在美股電子盤由黑翻紅、台股電子權值股急拉帶動下，指數跌幅收斂重返萬點之上，終場跌293.45點，收在10128.87點。

因應股市震盪，台灣期貨交易所12日晚間公告調整小型台指期貨契約（MTX）、台股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）及台指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並從今天一般交易時段結束後起實施。

其中俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣11萬元，調整後原始保證金金額為12萬2000元，調整幅度約10.9%。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額3.6萬元，調整後為4萬元，調整幅度約11%。

期貨商指出，調高期貨保證金代表主管機關重視近日行情波動幅度，提高投資人承擔風險的能力。他透露，已經有部分客戶出現虧損狀況，面臨追繳。

另一期貨商表示，調高保證金主要是透過期交所的參數公式計算，相關公式以因應交易波動度為基礎，提高保證金以承受未來台股的波動幅度。（編輯：張良知）1090313