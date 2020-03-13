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台股下週走勢 法人提三大觀察重點

最新更新：2020/03/13 18:54

（中央社記者潘羿菁台北13日電）遭遇美股熊市來襲，台股本週跌幅達到10.5%，法人認為，台股下週走勢將有包括台積電除息、美國聯準會利率決策會議以及台灣央行理監事會議等三大重點觀察。

武漢肺炎疫情衝擊全球股市，亞洲股市早盤今天一片慘綠，後續在美國電子盤由黑翻紅帶動下，尾盤呈現拉升走勢，讓亞股跌幅收斂；而台股本週下挫1192.94點，跌幅達10.54%。

日盛投顧總經理鐘國忠分析，美股信心失守連帶讓台股跟著恐慌，撇除掉疫情因素，下週會有三大事件將影響台股表現，包括台積電擬於19日除息每股配發2.5元、美國聯準會（FED）討論利率以及台灣央行理監事會議。

鐘國忠認為，今天下午美國電子盤已翻揚，市場預期今晚美股開盤有望跌深反彈，加上美國聯準會擬採取再度降息措施，將符合市場預料，當美股正向有望支撐台股止跌，又碰到台灣央行召開理監事會議，若台灣央行決定跟降，無疑是一大刺激。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，5天前聯準會意外降息，當時市場卻是反向解讀，認為降息舉動證明著疫情催弱經濟動能，頗讓聯準會有「弄巧成拙」感覺，不過此刻市場已覺得經濟衰退，所以下週上場的美國聯準會，市場將不會重演「因為降息而下跌」的窘境；若在預期內降息，美股有機會上揚，並激勵台股跟漲。

蔡明翰也認為，台灣是否降息對台股影響層面不大，主要是因為這波熊市並非台灣出問題，從最近一週股市跌幅分析，台股表現堪稱是全球第二好，僅次於陸股，「當問題都不是出在自己家，自己家打強心針，效果也會有限」。（編輯：林孟汝）1090313

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