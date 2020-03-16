盼政府助服務業度過疫情難關 商總提減稅等4建議

（中央社記者吳柏緯台北16日電）因應武漢肺炎對於內需型服務業造成的影響，商總提出租稅減免、資金紓困、人力資源與刺激消費4大紓困建議，盼政府能以有感的政策協助業者度過難關。

全球武漢肺炎疫情蔓延，對經濟和產業造成衝擊。立法院日前通過新台幣600億元紓困特別預算，盼能在防疫、紓困與振興等3個層面，協助業者度過難關。

中華民國全國商業總會今天也針對服務業紓困提出4大項建議，分別為租稅減免、資金紓困、人力資源與刺激消費，盼政府能夠聽到產業的聲音。

針對租金減免的相關政策，商總建議，應如在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間推出的「土地增值稅」減半徵收政策，及受疫情影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，提供減稅、稅賦延遲繳納或補助措施，或是在重要觀光景點區，調降「公告地價」或「公告土地現值」。

旅館住宿業租稅協助措施，商總認為，觀光飯店或旅館受疫情影響未使用樓層，改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，降低其房屋稅負擔。對於交通運輸相關產業，建議本年度免徵或減徵50%汽車燃料及牌照稅。針對娛樂業者，推出按營業天數比例核減當期娛樂稅相關措施；此外，建議政府可減免企業3到6個月的進出口關稅。

針對資金紓困的相關政策，建請政府增列補貼業者水電費用、港埠管理、建物租金等各項營運成本。紓困貸款的審查作業簡化，資格認定應放寬。此外，建議政府提供低利貸款、利息補貼、貸款展延、提高貸款成數等，讓受疫情嚴重衝擊的業者僅繳納本息、暫緩繳納貸款本金等方式，維持企業營運。

商總也提到，希望對於營業用設備、資產額較高且對外融資成數高的業者予以協助。

針對人力資源的相關政策，商總指出，由於服務業多屬中小型及微型企業，在疫情期間根本無法負擔最低薪資，建議在疫情期間，由政府提供基本工資補助。至於勞動部推出的充電再出發計畫，建議應同意由業者自主提出較彈性的培訓方式，以適合勞工的訓練需求，並給予員工教育訓練津貼。

在專業技術員工方面，在疫情期間因營收不足而大量離職問題，恐將導致業者日後增補人員困難，商總建議政府應提供工資補助，以挽留專業技術人力。至於外籍移工事務，為符合防疫要求，涉及國境管制事宜，衍生業者龐大負擔，建請主管機關納入紓困方案協助處理。

針對刺激消費的相關政策，商總建議政府放寬振興抵用券使用方式，不要侷限於綁定旅館住宿業也能取得抵用券，以提升消費動機。此外，商總也提到，目前政府紓困方案設限於夜市、商圈、餐廳與藝文活動等行業，然而內需產業別眾多，僧多粥少，建議通盤檢討考量補助更多行業別，使更多業者能受惠於紓困方案。

在未來疫情趨緩之際，商總認為，政府可舉辦各種大型展售活動，帶動市場以集體消費方式，以達到創造刺激內需消費的目的。

除了4大項建議外，商總也提到，對於交通運輸、殯葬業、電影院等，政府雖然已針對須與人群密切接觸業別的服務人員提供口罩，但目前業者反映口罩數量仍有不足，建議政府應提供充足的防疫用品。此外，中華民國環境檢驗測定商業同業公會因工作需求缺乏活性碳口罩，但目前無法取得，建議經濟部予以協助處理。（編輯：楊玫寧）1090316