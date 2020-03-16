疫情燒外食減 經部擬補助餐飲業外送平台上架費

（中央社記者吳柏緯台北16日電）武漢肺炎疫情衝擊餐飲業，不少業者選擇到外送平台上架，藉此降低損失。不過高昂的上架費讓業者吃不消，盼政府能出手協助。經濟部長沈榮津表示，已著手研議相關措施。

全球爆發武漢肺炎疫情，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。經濟部從上週開始陸續舉行2場座談，分別邀請資通訊ICT、民生化工業者，了解業者面臨的困境並聆聽建議。今天下午舉行第3場座談會，鎖定首當其衝的內需服務業，包含餐飲、市場、旅宿業者均出席。

沈榮津會後接受媒體採訪時指出，與會業者提出了建議包含租稅減免、資金紓困、人力資源與刺激消費等面向。

在會中，業者特別提到，由於武漢肺炎疫情造成民眾不敢到人多的地方用餐，因此不少餐飲選擇到外送平台上架，盼藉由外送降低民眾的疑慮，減少損失。不過由於外送平台上架費高昂，因此希望政府可以出手協助。

沈榮津表示，現階段業者可以透過公協會出面與平台業者談判，避免單打獨鬥，可以談到比較好的結果。沈榮津以寧夏夜市為例，由於透過夜市觀光協會出面與平台業者商談，因此大幅降低了上架費用。此外，也有業者表示，正在討論自組外送平台的可行性。

至於政府的政策工具，沈榮津表示，除了會協助餐廳業者與平台業者協商外，目前也正在研議相關的補助方案，希望雙管齊下，降低業者的負擔。

除了經濟部的業管內容之外，業者也藉此機會針對其他政府部會的職掌提出建議。業者希望環保署能在疫情期間放寬一次性餐具的使用限制，以及希望今年的基本工資審議可以暫緩調整基本工資、勞動部可以放寬工時限制。沈榮津表示，關於這些意見，政務委員龔明鑫將會協助跨部協調。（編輯：楊凱翔）1090316