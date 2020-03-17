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口罩國家隊臥虎藏龍 工具機廠多家隱形冠軍

最新更新：2020/03/17 13:21
工具機國家隊熱血投入超過2000人次，20日可望提前完成累計92條口罩機產線。這批工具機國家隊內有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商。中央社記者林俊耀攝 109年3月14日
工具機國家隊熱血投入超過2000人次，20日可望提前完成累計92條口罩機產線。這批工具機國家隊內有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商。中央社記者林俊耀攝 109年3月14日

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）工具機國家隊熱血投入超過2000人次，20日可望提前完成累計92條口罩機產線。這批工具機國家隊內有不少臥虎藏龍的隱形冠軍廠商，儘管營運作風低調，卻在雷射技術、溫控精度、排屑機、螺帽、加工機等領域發光發熱，成為台灣之光。

在台灣區工具機暨零組件工業同業公會和會員廠商、以及精密機械研究發展中心、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院機械所等法人團隊的合作努力下，第一波60條口罩生產機提前在25天內完成，3月5日已交機，另外第二波32條口罩機可望提前在3月20日完成作業。

在製造口罩機過程中，許多工具機公會會員廠商為基礎的製罩尖兵們，投入大量的員工協助，工具機公會理事長許文憲預估，會員廠商累計投入超過2000人次，協助口罩機業者提前完成作業。

這批製造尖兵當中，不少是臥虎藏龍的隱形冠軍企業，營運作風相對低調，不過都能在各自的領域發光發熱，在世界上占有一席之地。

業界人士指出，其中東台精機轉投資持股的東捷科技，是台灣array雷射修補機的最大廠商，深耕皮秒和飛秒高階雷射技術應用。

製罩尖兵中的哈伯精密，掌握了工具機影響溫度補償控制精度的關鍵技術，日本工具機前10大廠商，其中有7家採用哈伯精密的產品，此外晶圓代工龍頭台積電和手機大廠蘋果（Apple）供應鏈的設備商，也採用哈伯精密的技術。

另外靄崴科技在工具機業主力配盤占有一席之地，與日本富士電機、三菱電機、住友重機械等合作關係密切。台灣引興在工具機摺疊模組化排屑機擁有獨家專利，打開外銷通路。

還有盈錫精密螺帽位居台灣第一，也是全球第三大，盈錫螺帽是製造手機的工具機關鍵零件。此外高明精機在門型加工機布局深耕許久，自行研發門型機種。慶鴻機電則是台灣第一大放電加工機，也位居全球第五大。

許文憲說，公會全力以赴協助廠商製造口罩生產機，希望這份熱血能夠傳承下去，也期待口罩製造商能夠盡力提高產能，讓台灣人民和第一線的醫護人員，能夠真正有感。（編輯：趙蔚蘭）1090317

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