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首頁 / 證券

台塑擬配息4.4元 台塑三寶累計股利近780億元

最新更新：2020/03/17 17:57

（中央社記者潘羿菁台北17日電）台塑舉行董事會通過現金股利案，擬配息4.4元，為2015年決議配發以來新低，若以今天收盤價，換算現金殖利率約5.9%，為至今已公告的台塑四寶成員當中，配息最高者。

台塑四寶近期陸續舉行董事會討論股利案，率先登場為台塑化，日前通過發放現金股利2.9元，為2014年決議發放0.85元以來新低水準，配發率約75.1%；緊接著為台化，公告配發現金股利3.8元，配發率約73.9%。

今天則是台塑董事會通過擬配息4.4元，配發率為75.1%，為2015年決議配發3.6元以來最低水準，不過仍高於台塑化與台化，台塑總計發出股利約新台幣280.09億元。

累計台塑、台化與台塑化三家共計將發出股利金額約779.06億元。

緊接南亞預計明天舉行董事會討論股利案，南亞日前自結去年度每股稅後淨利為2.91元，若以上述三家配發比例約7成觀察，南亞配息可能落在2元左右。

另外，台塑今天正式通過去年度財報，去年受到美中貿易戰影響，以及美國頁岩油開採衍生石化原料大量開出，擠壓亞洲石化原料獲利，台塑去年度稅後淨利為373.24億元，年減24.7%，每股稅後淨利為5.86元，為4年來新低水準。（編輯：鄭雪文）1090317

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