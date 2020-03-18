中華電攜手愛立信 加速部署5G網路

（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信今天宣布選擇使用愛立信5G平台解決方案，協助建置中華電信5G網路。中華電先前表示，預計今年7月5G開台，力拚搶頭香。

台灣電信龍頭中華電信將在中頻及高頻段部署5G NSA （非獨立組網）網路，中華電信今天宣布，將採用愛立信無線網路接取設備，愛立信並提供5G核心網路設備， 包括5G EPC（Evolved Packet Core）。

愛立信說明，雙方奠基4G合作，新合作案包含採用愛立信雲端VoLTE解決方案的語音服務、提升網路效率，同時確保具彈性的語音服務體驗。

愛立信同時提供光傳輸接取網路解決方案（Fronthaul 被動式波分多工以及IP backhaul 基站回傳路由），包括採用Fronthaul 6000與Router 6000，以支援建置集中式的無線網路架構，協助中華電信網路可以更為順暢地演進至5G。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，電信商在升級5G網路的過程中，需要有效地簡化營運以縮短新功能上線時間。愛立信的5G核心網路解決方案使中華電信4G核心網路能夠順暢地轉換為4G與5G共用的核心網。再加上愛立信的雲端VoLTE解決方案使中華電信的用戶不僅可以享受便利且超高音質的4G語音通話，未來更可享有5G語音服務。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，愛立信與中華電信密切合作，持續以愛立信的5G網路解決方案與技術協助中華電信建置5G網路，愛立信增強型5G平台所提供的端到端5G解決方案符合中華電信快速推出服務的需求。這次的合作將為台灣消費者與企業用戶高品質的創新通訊服務，並一同推進台灣5G產業進程。

此外，愛立信自2017年起即與中華電信進行5G技術合作，今年將持續協助中華電信加速5G網路建設，提升台灣行動通訊服務品質，並共同發展5G企業應用，具體支持政府在工業升級、產業轉型的政策發展，而愛立信的4G/5G頻譜共享功能（Ericsson Spectrum Sharing）可協助發揮中華電信的頻譜資源優勢，加速電信商的5G網路覆蓋，促進網路平穩、高效、靈活地向5G發展。（編輯：楊玫寧）1090318