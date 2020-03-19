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鴻海啟動全球防疫機制 規劃分組分區上班

最新更新：2020/03/19 14:30

（中央社記者張建中新竹19日電）武漢肺炎疫情升溫，鴻海已啟動全球防疫機制，不僅暫停台灣各廠區間交通車行駛，降低人員流動，並規劃分組、分區上班機制。

鴻海表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相對應的防疫措施。

鴻海指出，為降低人員流動，除涉及跨廠區業務的必要人員，一律改視訊或電話會議形式進行，暫停台灣各廠區間交通車行駛。

各廠區員工到班須經第一線防疫人員檢測體溫，入廠全程配戴口罩；訪客及承攬商入廠除須檢測體溫、配戴口罩，並填寫健康聲明書才能入廠。

針對員工辦公、用餐，鴻海表示，集團採分層、分流管理，調整各樓層員工上下班動線及用餐地點，並加強各樓層環境消殺。員工若離開辦公區洽公，必須透過App掃描QR Ｃode紀錄人流軌跡。

防疫期間，為維護員工及家屬健康安全，鴻海指出，集團已嚴格控管所有出差，並規劃分組、分區上班機制。同時擴大衛教宣導，建立防疫標準作業程序，於全球各廠區建立疫情通報機制，並啟動全球各海外廠區防疫系統，建立廠區自主防疫能力。（編輯：張均懋）1090319

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