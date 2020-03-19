金管會拍板 即日起放寬期貨信託基金下市門檻

（中央社記者劉姵呈台北19日電）受肺炎衝擊，考量近期市場波動劇烈，金管會今天放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，從近3個營業日的基金平均單位淨資產價值跌幅達90%，放寬為近30個營業日，且增訂免下市彈性條款。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成石油價格走低，基金淨資產價值發生重大波動，元大S&P原油正2指數股票型基金淨值今天已跌破下市標準新台幣2元，達1.6元。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席立法院財政委員會舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，會中受訪表示，元大原油ETF近期因市場波動劇烈而淨值大幅縮水，但金管會會考量近期市場波動，暫緩原油ETF清算下市。

金管會下午發布最新函釋，將修改期貨信託基金管理辦法第83條第2項第3款規定，即日起放寬期貨信託基金的下市門檻，有關淨資產價值跌幅的認定標準，從近3個營業日放寬為近30個營業日。

適用基金條件包括第一，不屬於指數股票型期貨信託基金者，最近30個營業日基金平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達70%時，或基金平均淨資產價值低於新台幣2000萬元者。

第二，屬指數股票型期貨信託基金者，近30個營業日基金平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時，或基金平均淨資產價值低於2000萬元者。

因應市場跌勢不止，同時也特別增訂免下市彈性條款。金管會表示，因國內外經濟金融情勢變化，導致基金淨資產價值發生重大波動的指數股票型期貨信託基金，得報金管會核准在一定期間不受前原下市規定限制。（編輯：林孟汝）1090319