疫情升溫 證期局要證券業填表加強出國控管

（中央社記者劉姵呈台北19日電）肺炎疫情持續升溫，台累計確診數破百，繼金管會保險局率先對保險業者下達出國控管規定後，證期局今天晚間也宣布，要求證券業者加強出國控管，券商主管回台應依規定進行居家檢疫或自主健康管理。

外傳台灣某一家金控公司董事長與旗下證券子公司高層主管，在3月疫情升溫之際，6日還帶著家屬、員工共30多人到摩洛哥旅遊，直到當地政府宣布鎖國，才提前在17日結束旅程，飛抵台灣。

金管會證券期貨局今晚表示，已向業者了解此事，要求證券業者應加強出國控管，且券商主管回台應依規定進行居家檢疫或自主健康管理。該金控則低調不予回應。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，台灣累計確診案例已破百，金融監督管理委員會證期局今天晚間宣布，因應疫情發展，金管會要求證券商應再強化相關防疫措施，包括要求業者應宣導員工及各級主管應避免非必要的公務及非公務出國，並應掌握公司人員出國狀況及採行相關防疫管理措施。

證期局說，如有人員自國外返國者，應確實依規定要求進行居家檢疫或自主健康管理。

證期局表示，已在17日要求各證券商應在20日前通報各公司的防疲計畫與執行情形，並且應於證期局每週的疫情調查表中，增加填報公司人員出國狀況及防疫控管資訊。

其中，細項資訊包括查填已出國及未來一定期間預計出國的人數、職務、出國地區、出國期問、回國後執行防疫措施等內容，以利金管會掌握資訊及督促業者落實控管執行。

保險局16日已率先對保險業者下達出國控管規定，要求保險業董事長及總經理出國要先通報外，且要求各家保險公司要設「防疫長」作即時回報，層級拉高至總經理。（編輯：楊凱翔）1090319