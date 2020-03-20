新版工輔法上路 經濟部強調兼顧產業與環境

（中央社記者吳柏緯台北20日電）新版工輔法今天正式上路，經濟部表示，將會致力兼顧產業發展、保護農業生產環境與降低環境污染，達成拚經濟、顧環保、守農地的目標。

新修正的「工廠管理輔導法」新增第4章之1「未登記工廠與特定工廠的管理及輔導」專章，於今天正式施行。

經濟部表示，經清查臨時登記工廠有7515家、未登記工廠2萬3465家，還有1萬4809家待確認。依新法規定，民國105年5月19日前既有的低污染未登記工廠，必須在2年內申請納管、並繳交納管輔導金，3年內提出改善計畫、10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記及繳交營運管理金，總計給予20年期限取得用地合法，以永續經營。

已領有臨時工廠登記，且非屬於中央及地方政府公告不宜設立工廠者，經濟部表示，最晚應於111年3月19日前，就原登記事項範圍內換發特定工廠登記；非屬低污染的臨時工廠登記者，須於3個月內改善環境保護、污染防治等設施，並通過專案審查小組認定，才可取得特定工廠登記。

經濟部表示，非屬低污染的既有未登記工廠，須向地方政府主管機關申請核定輔導期限，並在輔導期限內完成轉型、遷廠或關廠，不配合者，將依法停止供電、供水、拆除。

為了明確落實未登記工廠與特定工廠管理，經濟部說，這次新法將採納管、監督雙路並進。對105年5月20日後新增未登記工廠，經濟部將督導縣市政府勒令停工及停止供水、供電，並訂有停止供電供水作業程序及檢舉辦法，落實公民監督，確保管理制度有效執行。

為了讓業者了解新訂法規內容，經濟部表示已於109年2月27日舉辦「新修正工廠管理輔導法相關子法說明會」，並呼籲業者預做準備，可早日依法完成各項程序，轉變為合法工廠，永續經營。為減輕業者舟車勞頓，經濟部同時提供業者辦理未登記工廠線上申請納管，以及臨時工廠登記轉換特定工廠登記線上申請。（編輯：蘇志宗）1090320