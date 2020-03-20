因應疫情 新創團隊改用線上會議諮詢業師

（中央社記者蘇思云台北20日電）因應疫情延燒，國研院執行的「2020年第1梯次創新創業激勵計畫」，為期3天的培訓營，改用視訊軟體遠端諮詢業師，希望讓新創團隊的學習不打烊。

科技部指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「2020年第1梯次創新創業激勵計畫」，目的在幫助入選的40組新創團隊測試商業模式。3月初因武漢肺炎，決定把3天的「創新宏圖營」，全程改用線上方式進行。

今天上午舉行的開業式也很不一樣，不僅提前為貴賓錄影，並邀請企業代表、國內外業師與新竹、中部、南部科學園區在地輔導單位，用視訊方式參與視訊軟體Zoom的線上會議室，若團隊有疑問也能用文字訊息提問。

科技部長陳良基致詞時，也勉勵團隊用積極樂觀及無懼失敗的「矽谷精神」面對各種困難，如此一來，困境也能成為激發潛能的原動力。開業式也邀請新創業激勵計畫榮譽教務長、智榮基金會董事長施振榮與全球最大內容推廣平台Taboola副總裁俞寧寧。

今天下午與未來2天也會在線上召開多個「諮詢室」時間，團隊登入諮詢室後，可以在線上簡報、跟業師進行視訊諮詢，20多位來自不同領域的專家分別就國際布局、專利分析、商業模式、行銷計畫、創新科技、健康醫療等面向給予建議。等到5、6月時決選勝出的團隊，就有機會抱走新台幣200萬元的創業金。

自2013年推動至今的創新創業激勵計畫，已培訓14屆學員、共培育2889位青年創業種子，累積促進成立190家公司，並帶動民間投入超過30.6億元的投資資金。未來計畫會持續培育新創人才，為台灣的創新創業發展注入活水。（編輯：紀淑芳）1090320