逐筆交易上路首日 成交量不足1500億

（中央社記者潘智義台北23日電）台股自3月9日迄今，日成交量動輒新台幣2000、3000億元，最低的3月11日也有1776.57億元，但今天盤中逐筆交易新制上路，成交量萎縮至1472.84億元。證交所認為，當沖客觀望可能是影響主因。

台股今天收在8890.03點，大跌344.06點，成交值新台幣1472.84億元。

台股自3月9日起一路走低，迄今11個交易日大跌逾2400點，漲跌300點以上成為常態，漲跌500點以上也不稀奇，成交量幾乎都在2000億元以上，甚至3000多億元。

今天盤中逐筆交易新制上路第一天，成交量驟然大減。由於逐筆交易新制下，投資人下單隨到隨即撮合，不必等5秒才撮合，成交量大減是否與此有關，讓市場產生聯想。

台灣證券交易所主管說，除了美股大跌，台股跌破8900點，行情不好影響投資人交投意願之外，交易量減少或許與新制才上路第一天有關，投資人可能還不太習慣，應該再多觀察幾天。

證交所主管直言，台股近來暴起暴落，波動加大讓當沖客有投機的空間；今天盤中逐筆交易新制上路，當沖客或許因觀望新制、不熟悉盤面節奏而減少，可能是造成成交量減少很重要的原因。

證交所統計，3月13日台股成交量高達3036.5億元，當沖占大盤整體成交量近3成；其他成交量2000多億元的交易日，當天當沖量也大約在3成左右。

證交所主管表示，假設今天當沖占整體成交比重大幅下降，則今天1400多億元成交量並非太低。不過，當沖比例要等晚間8時才會公布統計數據。（編輯：張良知）1090323