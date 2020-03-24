談5G頻譜迷思 林之晨：首次競標不用拿滿

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大總經理林之晨今天說，4G的速度並非痛點，因此5G速度也非解藥，強調第一次競標，沒所謂拿滿拿好的問題，目前與老大中華電成本結構相近，已立於不敗之地。

5G競標今年2月正式落幕，由於競爭太過激烈，標金失控，電信三雄的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大，分別在黃金頻段3.5GHz搶下90MHz、80MHz、60MHz，由於台灣大哥大在競標上的態度相對保守，曾遭外資質疑，並被對手遠傳電信譏「電信三雄將變兩雄」。

台灣大哥大總經理林之晨除了數度反駁「兩雄說」之外，今天再度在臉書上分享5G觀點，主題放在探討數量的價值，拋出「到底 40MHz、60MHz、80MHz 分別代表什麼意思？多少頻譜才夠用？」等問題，他也強調「第一次競標，沒有所謂拿滿拿好的問題」，盼外界理解台灣大首次競標拿60MHz的策略。

他說，4G的速度並不是人們主要痛苦所在，也因此，5G 的速度並不是人們渴望已久的解藥。事實上，5G的其他三個主要價值訴求「低延遲」、「大量終端」、「網路邊緣運算」比較難理解，但重要許多。

林之晨說，在這個時間點，國內業者拿到的90MHz以下3.5GHz頻譜，在速度上，都做不出5G，其實沒什麼好辯論的。要用拿到的頻譜來比大小，那更是「門外漢」才會有的觀點。

換言之，他認為，每個用戶需要的最大頻寬，主要跟著他即時觀賞的畫素量成長，當人們的螢幕解析度越來越高，那麼電信商也必須亦步亦趨的擴充網路的尖峰容量來支持，太早擴充浪費社會資源，太晚擴充傷害用戶的體驗，這才是電信業的真諦。

他進一步說，3.5GHz 主功能是室外涵蓋，短期內尖峰需求有限，且這次5G競標失速，讓3.5GHz價格非常昂貴，因此不是拿越多就越好，而該拿適量頻譜，保留實力做好基地台建設，發展服務與應用，加速轉型，才是王道。

但他也不諱言，在理想的狀態下，頻譜當然是越多越好，基地台也是蓋好蓋滿，然而業者的資金畢竟不是無限，所以必須在兩者之間做抉擇。而尤其在網路的早期，對用戶而言，收訊品質的重要性遠遠大過定點極速。

他舉例，排行老二的台灣大用戶數 713 萬戶，比老大哥中華電1060萬戶少三分之一，台灣大在第一次的3.5GHz競標中，拿下比中華電90MHz少三分之一，共60MHz的頻譜數量，因為平均下來，兩家的每戶3.5GHz頻譜是相當的。

林之晨說，當我們與老大的成本結構相近，在基礎層上已立於不敗之地，可各自發展獨門的應用與服務，掌握5G帶來的新B2B2C商業模式。相反的，如果競標結果造成成本結構比老大高上許多，那就得想辦法在基礎電信服務上收取更高費率，或是大幅提升用戶數，才能生存。

林之晨說，以電信業而言，所有頻譜持有的差距，都是短期狀態，政府每2至3年就會釋照，隨著4K手機、自駕車內娛樂系統、AR 等高畫素應用開始成長，帶來3.5GHz 室外涵蓋需求的增加，第二次競標時，再添購頻譜來擴充尖峰容量即可。

當然，他說，如果此刻頻譜相對便宜，就該趁便宜多囤些放著，準備支應未來的需求。但如果它已經標到失速列車那麼離譜，一個理性負責的電信經營者，應該拿夠用就好。（編輯：黃國倫）1090324