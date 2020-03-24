國人置產兩極化 屋齡未滿3歲及逾36年最受歡迎

（中央社記者潘羿菁台北24日電）根據聯徵中心統計2019年第4季樣本數，針對屋齡分為13級距，其中，屋齡3年以下新成屋以及36年以上老宅，樣本數分別為1.38萬件、7120件，位居前兩大，顯然國人購屋呈現兩極化。

聯徵中心最新發布2019年第4季屋齡交易樣本數，將屋齡從0至超過36年共計分為13級距，每1級距3年累進，舉例來說，第1級距為屋齡3年以下、第2級距為3至6年、第3級距為6至9年，以此類推，最高級距為36年以上。

信義房屋整理聯徵中心資料，去年第4季台灣民眾購屋偏好3年以下新成屋，以及超過36年老宅最多；3年以下新成屋樣本數為1.38萬件、36年以上為7120件，位居各級距第1、2名。

此外，屋齡3年以下的新成屋，平均購買總價為新台幣1223.3萬元，貸款利率則是各級距中最低的，為1.62%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，預售屋轉成屋後通常建商的整批房貸，銀行為爭取業務都能談到不錯的條件，因此貸款成數與平均的貸款利率條件，幾乎都是優於一般的中古屋。

至於房貸樣本第二多的屋齡36年以上老宅，曾敬德指出，主要還是市區的屋齡相對老舊，加上機能已臻完備的市區又缺乏新的大樓可選擇，而公寓產品坪數實在且地段佳，有些民眾也選擇買市中心的老房子，透過裝潢整修也能提升居住的質感。

尤其是在台北市內，老房子土地價值高，房價也相對保值，因此銀行在估價時對於老房子也願意給予較佳的條件，購屋人條件正常的狀況下，不管是貸款利率、成數甚至是貸款年限，都與一般大樓產品相近。

不過也因為屋齡過於老舊，房貸利率為1.81%，比起3年以內的新成屋房貸利率1.62%，多出0.19個百分點。

曾敬德進一步指出，日前央行降息1碼讓重貼現率降至1.125%，創下歷史新低水準，估計3年以下新成屋的房貸利率，未來有機會從1.62%下探至1.5%。（編輯：楊凱翔）1090324