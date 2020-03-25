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印度全國封鎖3週 鴻海廠區配合停工到4/14

最新更新：2020/03/25 12:35

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）為控制武漢肺炎疫情，印度全國全面封鎖3週。在印度設廠的鴻海表示，印度廠區配合印度政府全國防疫政策，即日起暫停運作到4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

武漢肺炎肆虐全球，印度為控制疫情，自午夜（台北時間25日凌晨2時30分）起全國全面封鎖3週。法新社統計，印度全國封鎖後，全球總計超過26億人受鎖國、封城和禁足等抗疫措施影響。

對於印度鎖國防疫，在當地設廠的鴻海表示，印度廠區配合印度政府全國防疫政策，即日起暫停運作到4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

鴻海旗下富智康（2038.HK）積極布局印度，去年12月中旬曾公告透過子公司轉投資加碼印度當地公司1900萬美元（約合新台幣5.73億元），深耕行動及通訊用消費電子產品。

去年12月初富智康公告間接投資印度註冊直接附屬公司Rising Stars，注資金額9999萬美元（約合新台幣30.76億元），布局手機、通訊工具及電子產品及相關軟體專利及程式。

富智康先前表示，隨著中國品牌客戶旗下印度業務持續成長，去年上半年富智康在印度銷售額占總銷售額比重約31%。

富智康指出，在印度的廠房營運是印度最大合約製造商之一，富智康將繼續優化基礎設施及提高產能，目標在印度爭取更多前往當地布局的新中國客戶。

去年3月初蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，其中在中國之外、鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、越南北江（Bac Giang）、台灣台南以及南印度的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。（編輯：張均懋）1090325

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