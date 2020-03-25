疫情衝擊申請延期繳稅 3大原則要掌握

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）武漢肺炎疫情衝擊各行各業，在租稅紓困措施方面，若受疫情影響無法如期繳稅，可延期或分期繳納，財政部表示，只要掌握及時申請、檢附證明、確認可適用稅目3原則，不論個人、企業都可提出申請。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情已持續2個多月，航班減少、民眾降低出國、出門機會，不少產業及企業員工生計受到衝擊。

為此，財政部19日發布解釋令放寬，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，也就是今年1月15日至明年6月30日，受疫情影響無法於期限內繳納稅款者，不限繳稅金額，最長可申請延緩1年繳納，或是最長分期3年（36期）繳納。

財政部今天也進一步發布延期及分期繳納審核原則，基本上，只要符合3大原則，個人及企業都可向國稅局提出申請。首先，記得要在各稅目申報期間內提出申請，舉例來說，一般民眾申請綜所稅延期繳納，要在6月1日申報截止日前提出申請，若遭隔離、檢疫無法如期申報者，最晚也要在6月30日前申請。

其次，是確認想申請的稅目，是否符合可延期或分期繳納的範圍，根據審核原則，範圍包括綜合所得稅、房地合一所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅的本稅、利息、滯報金、怠報金及罰鍰。

最後，是要提出相關證明文件，財政部官員舉例，屬於各部會於紓困條例中所明列的紓困對象，並接受紓困、取得證明者，申請時可直接附上證明文件，受疫情影響使用牌照稅獲得減免補助的運輸業者，也可附上牌照稅稅單證明。

至於小吃店、餐飲店等，財政部官員說，當生意下滑，每月營業額也會下降，業者可利用營業稅部分的查定或申報資料作為佐證；個人若因疫情而減班工作、非自願離職，工作日明顯減少，也可提出相關證明文件。

財政部表示，為利民眾了解申請事宜，已將申請書放財政部部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」（https://www.mof.gov.tw/covid19），可自行下載運用，若需進一步瞭解繳稅措施規定及申請流程，各稅捐稽徵機關也設有專人諮詢窗口，或是等紓困專線1988啟用後，打專線詢問。（編輯：鄭雪文）1090325