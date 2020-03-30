公股房貸利率加碼降 財長：紓困並助減少呆帳比例

中央社記者吳佳蓉台北30日電）公股銀行助紓困，宣布自住房貸降息2碼（0.5個百分點），對民營銀行帶來壓力；財政部長蘇建榮回應，目的在紓緩疫情期間繳息還本壓力，也減少銀行未來呆帳比例，民營部分他不多談，金管會將有措施。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄及央行總裁楊金龍等，就世界各國為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）衝擊，採取對策，對我國財政、金融、經濟整體環境所造成的影響與政府因應之道進行專題報告，並備質詢。

會前媒體詢問，配合政府紓困政策，公股銀行加碼，自用住宅千萬以下房貸，在央行降息1碼（0.25個百分點）之外，額外再降息1碼，為期半年，似乎讓有些民營銀行感到壓力。

蘇建榮解釋，加碼降息的目的在於暫時紓緩貸款人繳息還本壓力，使其能度過武漢肺炎疫情，等未來經濟復甦後，相對銀行呆債比例也可以有效減少。

至於民營銀行部分，他說，「這邊不多談」，金管會會有相關措施。

此外，對是否考慮降稅紓困，蘇建榮回應，許多餐飲業、旅遊業都屬於小規模營業人，免用統一發票，營業稅採核定課徵，這方面會請國稅局從低核定其稅額，大企業部分，今年若為虧損，其虧損可於往後10年報稅時扣抵所得稅，有一個機制在。

另一方面，台股歷經前一波跌深後，近日逐漸回穩，往萬點關卡靠近，外界好奇國安基金動向，蘇建榮重申，國安基金已取得授權，隨時待命，若有不理性或失序等情形，達進場條件，隨時可進場。（編輯：郭無患）1090330