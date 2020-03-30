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首頁 / 證券

神達數位進駐竹科 投資15億建產線

最新更新：2020/03/30 18:09

（中央社記者江明晏台北30日電）因應全球區域市場和未來成長需求，神達數位進駐新竹科學園區，預計投資15億元，在國內建立生產基地，強化全球供應鏈，並發展車用電子、智聯網及專業平板產品。

神達投資控股旗下子公司神達數位今天通過科技部科學園區審議會，預計投資新台幣15億元入駐新竹科學園區，開發車用電子、AI影像應用以及智聯網等產品。

神達數位表示，致力提供高品質的車用電子、智慧物聯以及商用平板方案與服務，旗下品牌包含Mio、Navman以及Magellan，所銷售行車記錄器在台灣、東歐、俄羅斯以及紐澳等均為領導品牌，並累積關鍵技術與整合能力，發展車聯網、安全輔助駕駛等新興應用。

總經理張樂羣表示，神達數位的銷售遍及全球五大洲，然而全球市場的變化快速，為了加強生產布局，選擇在新竹科學園區進駐與設廠，期望提升研發能量，提供生產製造，並加強與國內汽車供應鏈合作，著眼未來的成長，在汽車產業CASE（Connected連網，Autonomous自駕，Shared分享，Electric電力）願景下，攜手共創三贏。(編輯:鄭雪文)1090330

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