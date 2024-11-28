神達：美國擴廠因應客戶需求 中國廠轉型區域製造

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電腦設備廠神達控股總經理何繼武今天表示，今年營運逐季成長，第4季表現會優於第3季，面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達今年擴大美國廠區以因應客戶需求，並逐步把中國廠從全球製造工廠轉型為區域性製造廠。

神達下午召開法人說明會，何繼武指出，面對許多不確定性和挑戰，神達因應計畫已有部分開始實施。在供應鏈移出中國的壓力之下，神達進行全球布局，美國地區從1990年代後期就已經設廠，今年把美國廠區擴大，因應客戶需求。

針對亞洲地區，何繼武說，過去生產模式為「中國加二」，根據未來發展方向，神達正規劃「中國加三」模式，在不同地區生產，以因應可能發生關稅提高或其他不可預測的變動。

何繼武直言，從2018年川普1.0開始，已經感受到中國工廠必須轉型，陸續從供應全球的製造工廠，轉型為區域性的製造廠。

談到外界關注的人工智慧（AI）資料中心發展，他表示，全球約有超過8000座資料中心，其中超大型資料中心約600座，AI資料中心也算超大型資料中心，占比不高。神達針對超大型資料中心未來發展，已進行一些調整和布局，包括與美國廠商合作，扮演不同角色來滿足客戶需求。

何繼武說，神達今年整體營運逐季成長，第4季相較第3季或去年同期都應該會成長。2025年在不同領域進行準備與布局，應該還是非常樂觀的一年，然而面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達會在產能與技術各方面做好準備，希望浪潮來的時候具備足夠韌性去因應，滿足客戶未來的成長需求。

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神達控股旗下負責車用電子及智慧物聯網業務的神達數位總經理張樂羣表示，車用電子產品已打入數家國際車隊管理服務公司，希望明後年可以帶來不錯的成長動能。

智慧零售方面，張樂羣說，神數今年推出自助式KIOSK（多媒體資訊服務機台），生意型態比較偏ODM代工，已掌握幾家產業領導者的訂單，部分從今年開始少量出貨，期望明後年提供比較好的成長動能。（編輯：翟思嘉）1131128