立委反映企業紓困申貸遭拒 財長：將派神秘客訪查

（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈台北30日電）立委質疑企業向銀行貸款紓困但被拒絕，或被告知恐遭信用「註記」，影響政策美意。金管會主委顧立雄回應，不接受銀行有註記作法，財政部長蘇建榮表示，將派神秘客實地至公股銀行訪查。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金融監督管理委員會主委顧立雄及央行總裁楊金龍等，就世界各國因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）衝擊所採取的對策，對台灣財政、金融、經濟整體環境所造成的影響與政府因應之道進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委何欣純質詢時表示，金融國家隊推出紓困貸款原是「救命錢」，為讓中小企業度過難關，但至今核貸件數不到1/10，此外，有金融機構第一線業務向申請紓困貸款的企業表示，申請後企業恐將被信用「註記」，導致破壞政府對中小企業紓困美意。

民進黨立委邱志偉也指出，接到不少中小企業投訴，遇到公股銀行抽銀根，不借週轉金，甚至動用原本可用額度。

對此，顧立雄表示，若有企業申請貸款在信用紀錄上被註記，可將相關案件反映到經濟部債務協處平台，一定會處理。他在會後也強調，「不同意」且「不能接受」銀行有這種作法。

顧立雄指出，統計到3月26日止，申請紓困貸款案共達1134戶，已核准120件，由於銀行辦理紓困核貸都有一定的作業期限，不管是舊貸展延或是營運資金貸款，都要求要在14天內完成，如有任何延遲狀況，金管會會密切關注。

他說，目前紓困貸款是透過信保基金承擔銀行的風險，中央銀行也另外提撥2000億元，同樣透過信保9成信用保證機制來分散風險，相信未來申請案件及核貸件數會增加。

蘇建榮則回應，先前已要求公股銀行不能「雨天收傘」，不要在此時抽客戶銀根，不過，有企業是在疫情發生前就有營運問題，會聯合其他部會，派出神秘客到各公股銀行訪視，抽查是否落實紓困貸款指示。

財政部也在晚間發出新聞稿表示，今天再度邀集公股銀行董事長及總經理，要求積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，並加強行員教育訓練，熟悉紓困振興措施內涵，主動關懷及時協助有需要的企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案。

財政部也指示公股銀行，完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，以有效協助受影響的企業或個人，使其及時取得資金協助，順利度過疫情難關；同時要從寬、落實並加速執行資本支出投資，以國內製造或向國內廠商購買為優先，希望帶動各項消費、民間投資，強化經濟動能。（編輯：楊玫寧）1090330