廣華-KY去年每股賺4.78元 擬配息3.5元

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）廣華-KY去年稅後淨利新台幣4.01億元，每股稅後純益4.78元，公司擬配發每股現金股利3.5元，盈餘配發率約73.22%。

若以今天盤中股價42.5元粗估，現金殖利率約8.23%。

廣華-KY去年全年合併營收74.28億元，較前年80.62億元減少7.87%，由於中國新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，造成匯兌損失達1205萬元，使得稅後淨利4.01億元較前年5.46億元下滑26.6%，每股稅後純益（EPS）4.78元，低於前年EPS 6.51元。

去年廣華-KY進行產能配置彈性調整、人事成本精簡等策略，整體毛利率較前年24.49%提升到25.68%，營業利益率7.88%。

廣華指出，去年因中美貿易戰影響整體經濟成長放緩，加上中國部分省市提前一年實施「國六」環保標準，促使去年上半年車廠都在促銷「國五」環保標準的庫存車型，主要客戶拉貨力道減緩。

從客戶端來看，廣華-KY三大日系品牌車廠客戶搶占中國大陸新車銷售市占，去年底積極推出多款新規格車款包含日產聆風、Titan及本田皓影等，推升廣華-KY來自三大日系客戶營收比重達72.59%。

觀察第1季，廣華-KY指出，隨著客流量逐步回升，新車庫存指數逐步下降，有機會帶動主要客戶對公司旗下汽車內裝加飾件產品拉貨力道提升。

雖然武漢肺炎疫情使第1季工作天數減少以及部分訂單遞延，廣華-KY指出，營收比重達65%重要生產基地東莞廠復工率已達9成，武漢廠也配合客戶訂單生產需求在3月11日正式復工，目前正拉高產能稼動率因應客戶日系本田車廠追量訂單需求。

法人預期，廣華-KY今年整體營運有機會逐季向上。（編輯：張均懋）1090331