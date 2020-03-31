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首頁 / 證券

未獲准延後公告財報 東貝光電4/1暫停交易

最新更新：2020/03/31 18:05

（中央社記者劉姵呈台北31日電）疫情衝擊上市櫃公司去年財報查核，金管會今天統計，有7家公司申請延後公告，其中一家東貝光電因文件不齊，未獲核准，將在4月1日公告暫停交易。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，影響上市櫃公司108年度財報申報期限。金融監督管理委員會證期局2月底宣布，會計師事務所可採替代查核方式，解決無法派人到大陸查核問題，公司若仍無法如期提出財報，須在3月27日前申請核准展延。

證期局今天表示，統計來申請延後財報公告的公司有7家，包括光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）、如興（4414）、大略-KY（4804）、東森（2614）及東貝光電（2499）。其中3家KY股都是受到大陸封城的影響。

官員指出，目前除了光麗-KY提出預計展延時間為4月24日外，其餘6家公司皆表示要延後到4月30日。

至於公司提出延後的理由，官員表示，大多是會計師使用替代查核程序，也無法出具意見，因此申請延後公告。

不過，東貝光電因為檢附文件不齊，金管會不同意展延財報，因此，將在4月1日公告暫停交易。

官員也說，若替代查核程序不行，上市櫃公司也可找聯盟所在當地幫忙進行查核。（編輯：林孟汝）1090331

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