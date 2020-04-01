南山人壽去年大賺339億 年增近3成創新高

（中央社記者劉姵呈台北1日電）南山人壽今天表示，2019年合併稅後淨利為新台幣339億元，年成長28%，創歷史新高，主要受惠於去年經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況，靈活調整股債部位的資本利得。

南山人壽今天上午發布2019年財報，在資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，公司資產總值約4.9兆元，較2018年底成長11%，也創歷史新高；股東權益為3681億元，較2018年底大幅成長163%。

南山人壽表示，2019年合併新契約保費達1671億元，合併總保費收入達4696億元。進一步分析新契約保費，以利變型商品貢獻最大。

此外，南山人壽表示，2019年繳出「三個第一」的亮眼成績，包括意外及健康險（A&H）巿占第一，全年新契約保費收入達71億元，市占率18%；外溢保單全年度2.6萬件也拿下件數第一，市占率46%；長照險市占第一，全年新契約保費約18億元，市占率高達88%。

子公司南山產物方面，2019年簽單保費收入達53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18%。其中，以健康傷害保險成長49%最高，占全公司業績比重最高的汽車保險也成長20%。（編輯：黃國倫）1090401