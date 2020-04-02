台商回流遇疫情趨緩 專家：方向不變估後續加速

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）截至目前台商回流投資規模已達新台幣7250億元，海外資金專法申請金額也已破700億大關，會計師認為，經歷武漢肺炎疫情，台商將更堅定分散中國供應鏈意願，回流動能將於擺脫疫情後再度反彈顯現。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯表示，從政府兩大吸引台商回流的政策績效來看，經濟部統計，截至3月26日「台商回台投資方案」前後已吸引178家台商回流投資，金額累計達7250億元，財政部的「海外資金專法」，截至3月14日申請匯回金額為721億元，其中向經濟部申請實質投資並獲准的已有200多億元。

林巨峯指出，美中貿易戰爆發後，台商調整分散供應鏈的趨勢開始加速進行，有些移往新南向國家，有些則回流台灣，台商心中很清楚，「雞蛋不能全放在同個籃子裡。」

林巨峯觀察，從去年至今，回流的台商大小規模、各行各業都有，主要偏向製造業，特別是在台灣有完整供應鏈或產業聚落的產業，如半導體、電子零組件、電腦週邊等；回台投資型態，大多以擴增生產設備、擴建廠房為主，也有客戶選擇直接將營運總部移回台灣。

不過，台商穩定回流的步調，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情迅速爆發、全球擴散下，明顯受到干擾。

安侯建業（KPMG台灣所）會計師陳彩凰表示，美中貿易戰爆發後，台商的供應鏈布局不再以中國為單一重點，而是轉向「中國加一」策略，分散產能到其他地區，對於通信網路產業等在台基礎建設完善、產業聚落完整的產業來說，回流投資是相當具有吸引力的選項，台灣對智慧財產權、產業Know-how的保障，也吸引高科技廠商目光。

陳彩凰回想，去年第4季到今年1月，不少客戶表示已著手進行策略性考量，要將部分中國產能移轉到東南亞或台灣，但隨著疫情突然爆發，趨勢呈現緩和，畢竟眼前有太多更急迫的疫情應變措施得做，同時，資金撤出中國必須經歷的審批過程，速度也隨之減緩。

勤業眾信會計師林淑怡指出，疫情爆發後，不僅中國，全世界主要經濟體也紛紛淪陷，採行封城、封國措施，直接衝擊企業營運，生意不好、無法做生意，收入就會受到影響，但人事、採購等各項成本仍得支出，在疫情不知何時能獲得控制狀況下，「現金為王」心態，短期將影響台商投資動向。

不過，林淑怡表示，這並不影響台商中長期的布局規劃，決定要回流投資的，在財務狀況允許下，仍會持續進行，財務狀況較吃緊的中小企業則可能暫緩，但等疫情過去仍會落實投資。林巨峯也認為，美中貿易戰加上疫情爆發，將更堅定台商分散風險的規劃，等疫情過去後，預估回流速度將加快，出現反彈。

陳彩凰進一步指出，目前為止台灣疫情控制相對其他國家更好，對企業回流絕對是加分項，疫情為企業帶來難以想像的風險，此時很大一部分得仰賴政府，而台灣目前表現仍令人安心；因此，雖然回流腳步預估會被疫情干擾，但只是短時間趨緩。

林淑怡建議，因應疫情，台商短期計畫在於解決企業經營危機、確保資金周轉無虞，以緩解經濟衝擊，中、長期計畫則應重新檢視並整合集團各企業的功能定位，評估回台投資、設立研發中心或營運調度總部等職能，避免未來若再有類似不可預測風險產生，整個產能又將停擺。

武漢肺炎疫情全球蔓延，經貿氛圍也隨之悄悄轉變，林巨峯建議，過去歐美廠商集中向中國下單，但疫情過後，可能會想調整分散，以降低風險，台灣若能趁這波台商回流潮，積極轉型，將產業上下游供應鏈串連得更為完整，也許可能有轉單效應。

林巨峯也指出，若想更進一步吸引台商回流，建議可將「受疫情影響台商」也納入經濟部「台商回台投資方案」的適用範圍，在海外資金專法部分，建議放寬直接投資限制，不要只限硬體設備、營業用建物等。

林巨峯認為，可拋開重資本支出的框架，將研發、授權權利金支出、行銷通路等支出也納入其中，以鼓勵生技、物聯網、新創等輕資本支出產業回台，目前雖設計有間接投資選項，如以創投方式進行，但實際上過於複雜，迄今仍未出現間接投資案例。（編輯：張均懋）1090402