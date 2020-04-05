歐美疫情慘需求萎縮 台灣恐面臨接不到訂單危機

（中央社記者蘇思云台北5日電）歐美疫情難止血，全球確診人數逼近117萬例。學者表示，科技業年初憂心斷鏈危機，現在恐怕更擔心需求不振，「有供應、沒訂單」，廠商恐面臨前所未有的嚴峻挑戰。

中國去年底爆發的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，美國武漢肺炎確診人數突破30萬人，死亡人數超過8100人，已變成全球感染人數最多國家；歐洲疫情嚴重的義大利與西班牙，累計確診人數也雙雙突破12萬人。

由於歐美是亞洲生產基地主要出口市場，台經院景氣預測中心副主任邱達生認為，先前疫情震央在中國，現在轉移到歐美，台灣是出口導向經濟，如果歐美等主要終端消費市場萎縮，台灣當然會受影響。

邱達生也提到，年初台灣本來多關注產業的「斷鏈」危機，但當時並未考慮需求萎縮，如今歐美疫情衝擊，反而需求面岌岌可危。

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元則提到，這波疫情衝擊，讓英國經濟學人智庫（EIU）在3月底大幅下調全球各國今年國內生產毛額（GDP）預測，甚至全球20國組織（G20）調整後的經濟成長率，只剩下3個國家為正數，分別為印度的2.1%、中國與印尼均為1%。

EIU數據指出，美國今年GDP預測從疫情爆發前的1.7%下調為負成長2.8%，英國從1.1%改為負成長5%，德國0.9%調為負成長6.8%，中國則從5.9%下修到1%。

鍾俊元表示，一國的國內生產毛額（GDP），是由消費、投資、政府支出、淨出口4個項目加總而來。其中，歐美GDP組成消費比例多數偏高，美國甚至消費占比高達近7成，需求不振帶來的衝擊也會更嚴重。

鍾俊元也提醒，近期沙烏地阿拉伯與俄羅斯因為石油減產的紛爭，導致油價下跌，也可能影響今年投資減少與產能下降，台灣產業必須更謹慎看待需求面萎縮的衝擊。（編輯：林淑媛）1090405