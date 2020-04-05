被動元件日廠員工罹武漢肺炎 國巨華新科迎轉單

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）日本被動元件廠村田製作所（Murata）福井縣工廠有員工確診武漢肺炎，日媒報導約5500名員工在家待命，250名員工居家隔離14天。市場人士指出，該廠區是村田製作所在日本重要MLCC生產基地，台廠國巨和華新科可望有轉單效應。

村田製作所今天公告，集團發生新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染案例，確認4月4日集團旗下福井縣內工廠武生事業所，有員工確診2019冠狀病毒疾病。

村田製作所指出，該名員工屬於職員部門，並非生產部門，今天起到4月7日，相關據點暫時停止營運，其他工作人員在家待命，相關工作建築設施以及有過接觸史的其他工作人員，已經進行全面消毒作業。

日本經濟新聞報導，村田製作所在福井縣的生產工廠，有一名員工確診感染2019冠狀病毒疾病，相關廠區員工約有5500名在家待命。

報導指出，相關廠區主要生產積層陶瓷電容（MLCC）產品，是日本國內生產MLCC重要據點之一，主要應用在智慧型手機和其他電子產品，目前對客戶交期並沒有影響。

報導表示，評估與該名確診員工有過接觸史的其他工作人員大約有250名，將進行為期14天的居家隔離措施。

市場人士表示，村田製作所福井廠是日本國內最重要的MLCC生產基地，再加上近期菲律賓及馬來西亞的停工規定，勢必對被動元件MLCC的供給造成影響。台廠國巨和華新科可望迎接轉單效應。

本土法人報告表示，馬來西亞和菲律賓因應疫情實施行動管制令，進一步緊縮MLCC和晶片電阻供應，其中韓國SEMCO大約有3成到4成的MLCC產能在菲律賓，村田製作所大約有10%到15%的MLCC產能位於菲律賓。

法人指出，目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。另外華新科MLCC在高雄仍是100%全產能。

從產品價格來看，本土法人指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。（編輯：林興盟）1090405