公股銀行員工赴熱門景點 財長：做好自主管理

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）富邦金、新光金5日宣布，連假期間曾到訪11個熱門風景區旅遊員工改採居家辦公，財政部長蘇建榮說，昨晚已指示公股代表，請這類員工做好自主管理，初步掌握，有一家公股銀行跟進居家辦公。

財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津等今天受邀赴立法院財政委員就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」進行專題報告，並備質詢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續，上週清明連假仍有不少民眾出遊，於熱門景點群聚，擔憂疫情擴散，民營金控如富邦金、新光金等，要求連假期間曾到訪墾丁等11個熱門風景區旅遊員工，兩週內改採居家辦公，外界關切公股銀行是否跟進。

蘇建榮回應，昨晚已經指示公股代表，清明連假期間有到「國家級警報」提及的11個台灣熱門風景區與景點的員工，上班應做好自主管理，戴好口罩，至於各公股銀行是否進一步要求員工居家上班，則尊重各自作法，初步掌握，好像有一家有這樣的作法。

另一方面，對外界期待減稅紓困，蘇建榮說，2日行政院臨時會通過紓困特別條例修正草案，增訂第9條之1，根據紓困特別條例及傳染病防治法第53條，所發放的紓困政府補助及津貼等，均可完全免稅。

媒體詢問，央行、郵政儲金與各公營銀行祭出新台幣7000億元貸款額度，但許多中小企業抱怨「看得到、用不到」。對此，蘇建榮表示，行政院已請經濟部成立融資平台，企業有任何問題都會積極處理；另一方面，受疫情影響，今年公股獲利難免受到影響，但目前還在上半年，影響多少很難說。（編輯：張均懋）1090406