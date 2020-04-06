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首頁 / 證券

醫療綠能需求強 信邦首季營收創同期新高

最新更新：2020/04/06 13:48

（中央社記者韓婷婷台北6日電）電子零組件廠信邦3月合併營收新台幣16.23億元，月增21.57%，年增6.71%，推動第1季營收攀上歷年同期新高，主要動能來自醫療及綠能相關產業，汽車相關則下滑明顯。

信邦表示，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續並已蔓延至世界各國，斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加，信邦為中國及國際醫療設備大廠的主要供應商；另因疫情的關係，生活方式及消費行為改變，5G行動通訊將加快發展，信邦在基礎建設、電子商務自動化設備、智慧城市IOT設備、光達（LIDAR）自動駕駛等應用領域已布局，並積極與新創領域客戶建立合作關係，為信邦持續追求成長的動能。

信邦預估，第2季業績可望比第1季好，今年上半年會比去年上半年好。

信邦3月合併營收16.23億元及第一季合併營收45.12億元，3月在產能恢復正常下，醫療及健康照護、汽車、綠能及節能、工業應用、以及通訊及電子週邊等產業銷售分別較2月成長34.13%、11.32%、37.83%、8.67%及16.41%。呈現全面成長態勢。

累計第1季合併營收45.12億元，為歷年同期高點，較去年同期成長11.29%，比去年第4季成長9.76%。第1季相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長6.97%、汽車產業減少17.80%、綠能及節能產業成長39.78%、工業應用產業成長7.39%、通訊及電子週邊產業減少0.99%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收79.80%；連接器及零組件銷售佔20.20%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔31.92%；工業應用產業佔30.01%；通訊及電子週邊產業佔合併營收22.99%；醫療及健康照護產業佔8.85%；汽車產業佔6.23%。（編輯：郭無患）1090406

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