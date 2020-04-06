水電費補助紓困 第一筆最快5月抵免

（中央社記者吳柏緯台北6日電）武漢肺炎疫情對企業造成衝擊，經濟部祭出水電費減免措施，只要連續2個月的平均營業額，較去年下半年或去年同期減少達15%的企業，給予水電費優惠。經濟部證實，最快5月的帳單就會執行折抵。

武漢肺炎延燒，影響層面擴及各個行業，經濟部研議擴大水電折扣補助，只要連續2個月的平均營業額較去年下半年或去年同期的平均營業額減少15%，即可適用。

經濟部官員稍早受訪時指出，由於水電費折抵需要觀察營業額變化，而掌握營業額的情形需仰賴營業稅資料。目前經濟部已經向財政部索取相關資料，按照經驗，這些資料會在每個月15日出爐。

官員進一步表示，若4月15日順利取得資料，經濟部就會加緊確認企業營業額受影響的情形，如果過程順利沒有其他衍生問題，金額減免預計反映在5月的水電費帳單。

根據經濟部規劃，符合減免資格的一般商業用戶，電費可減免10%、水費減免10%。受影響超過50%的艱困企業，水電費減免擇加碼至最多30%。

減免將從3月開始適用，預計實施到9月30號為止，若疫情影響仍持續，不排除評估延長。（編輯：林孟汝）1090406