中國廠區復工改善 國巨3月營收月增5成

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中國廠區復工逐漸改善，被動元件大廠國巨自結3月合併營收新台幣40.35億元，大幅月增50.4%，國巨審慎應對業績及營運展望。

國巨自結3月合併營收40.35億元，較2月26.83億元增加50.4%，比去年同期35.15億元增加14.8%。

公司指出，3月業績較2月大幅成長，主要是因中國廠區復工已逐漸改善，客戶訂單需求強勁。

累計今年第1季國巨自結合併營收100.2億元，較去年第4季100.16億元增加0.2%，但較去年同期113.9億元減少12%。

展望未來營運，國巨指出，目前營運及訂單出貨正常，持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下，逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況。

公司期盼逐漸滿足客戶的訂單需求，不過全球武漢肺炎疫情嚴峻且不確定性高，國巨將審慎應對業績及營運展望。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前在積層陶瓷電容（MLCC）每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆，另外，晶片電阻產品月設備產能在1200億顆。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估，第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第3大MLCC供應商。

另外，全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：楊玫寧）1090407